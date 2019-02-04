“خطة الموت”… رسالة صدام حسين من محبسه لابنته رغد

نشر حسابٌ منسوبٌ لرغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقتطفات من رسالة بعثها لها والدها في أثناء فترة وجوده في السجن لدى القوات الأمريكية تحدَّث فيها عن عرض قُدِّم له من جنرال غربي.

وتعود تفاصيل الأحداث التي تطرق لها صدام حسين في الرسالة، التي نشرت على حساب منسوب إلى ابنته رغد صدام حسين، إلى شهر ديسمبر/كانون الأول .

ويروي صدام حسين تفاصيل عرض قُدِّم له من قِبَل جنرال غربي قائلًا: “يوم قدم لي أحد جنرالاتهم ورقة، قال لي المترجم، وهو يترجم كلام ذاك الجنرال بأنها تتضمن دعوة منك، يا صدام حسين لشعب العراق ومقاومته المسلحة الباسلة، إلى إلقاء السلاح وعدم المقاومة، وكان ذلك في الشهر الثاني عشر من عام 2003”.

وفيما يتعلق بمصيره الذي كان يتوقع أن يواجهه قال صدام حسين: “ترسخت القناعة لدي بأنهم ماضون في خطة الموت، إلا لو أراد الله عكس ما أرادوا، وهو على كل شيء قدير”.

وسبق أن نشر الحسابُ المنسوبُ لرغد صدام حسين قصيدة كتِبَت بخط يد والدها لبناته، خلال فترة اعتقاله ورسالة عائلية أخرى.

ونفِّذ في العراق في الـ 30 من كانون الأول/ديسمبر 2006 حكمُ الإعدامِ الصادر بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في أول أيام عيد الأضحى.