تقرير عبري: غارات التحالف استهدفت مقر فيلق القدس الإيراني في سوريا

أفاد موقع “ديبكا” العسكري الإسرائيلي، بأن الهجوم الذي شنَّته قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مواقع إيرانية في سوريا الأحد، استهدف مقر قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يزوره -بانتظام- قائد الفيلق الجنرال قاسم سليماني.

وقال الموقع في تقرير نشر الاثنين، إن “الغارات جاءت بعد أن أحبطت القوات العراقية هجومًا بالصواريخ على قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة الانبار غرب العراق، من قِبل ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، وقيام وكالة تسنيم الايرانية الناطقة باسم للحرس الثوري بنشر فيلم يظهر عناصر للحشد الشعبي وهم يجبرون دورية للجيش الأمريكي على العودة لقاعدتها قرب محافظة نينوى شمال العراق على حد زعم الوكالة”.

ولفت “ديبكا” إلى أن “الغارة قامت بها طائرات التحالف قرب مدينة دير الزور السورية في أثناء مقابلة تلفزيونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال فيها إن واشنطن تريد الإبقاء على قاعدتها العسكرية في العراق لمراقبة إيران”.

وكان متحدث باسم الجيش السوري أعلن الأحد، أن غارة التحالف على قاعدة عين الأسد استهدفت موقعًا للجيش وأهدافًا عسكرية إيرانية، وأنها أسفرت عن سقوط ضحايا”.

وأنهى الموقع الإسرائيلي تقريره بالقول، “أكدت مصادر عسكرية أن الأهداف الإيرانية التي قصفتها طائرات التحالف، هي مقر قيادة فيلق القدس في تلك المنطقة التي يزورها قاسم سليماني بانتظام، كما يقع في تلك القاعدة مراكز قيادة للحشد الشعبي وميليشيا كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران التي تتعاون مع حزب الله اللبناني غرب سوريا.”