العراق.. عبدالمهدي والحلبوسي يدعوان للتوافق على مرشحي 3 وزارات

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأحد، الكتل السياسية للتوافق على مرشحي 3 حقائب وزارية لا تزال شاغرة بينها: الدفاع، والداخلية.

وجاء ذلك خلال اجتماع ثنائي ضم عبدالمهدي والحلبوسي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للأخير.

وقال البيان إن “اللقاء ناقش ملف الوزارات الشاغرة، وحث على استمرار الحوار بين القوى السياسية؛ لاختيار شخصيات مهنية وكفؤة لشغلها، وحسم ملف تشكيل الحكومة”.

ولا تزال حقائب:”الداخلية، والدفاع، والعدل”، شاغرة في حكومة عبدالمهدي، رغم مرور 8 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

وتشكل وزارتا “الداخلية، والدفاع”، العقبة الأكبر في طريق استكمال التشكيلة الحكومية، جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية على المرشحين.

وتقدم تحالف “البناء” المقرب من إيران، بمرشح لوزارة الداخلية، فيما تقدم ائتلاف “الوطنية” بزعامة إياد علاوي بمرشح لوزارة الدفاع.

إلا أن التحالف الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “الإصلاح والإعمار” يصرُّ على ترشيح شخصيات مستقلة لشغل الحقيبتين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منح البرلمان على مراحل الثقة لـ19 من أصل 22 وزيرًا في حكومة عبدالمهدي.