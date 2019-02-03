فتح: زيارات حماس للقاهرة “علاقات عامة”

اعتبرت حركة فتح الفلسطينية، بأن الزيارات التي تجريها حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، تأتي في سياق العلاقات العامة، مستبعدة أن تكون ضمن جهود تحقيق مزيد من الاتفاق بشأن المصالحة الوطنية.

وقال عاطف أبوسيف المتحدث باسم حركة فتح، إن حركته ترحب بأي جهد يبذل من أجل إقناع حركة حماس للمشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث شدد على أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام.

وأضاف في حديث لـ “إرم نيوز”، أن “الحل الوحيد لدينا لإنهاء الانقسام يأتي بانتخابات فلسطينية عادلة، فمن أراد المشاركة فيها فالباب مفتوح له، ولكننا نرى بأن حماس تريد إفشال هذه الحكومة كما أفشلت حكومة 2017 التي تم الاتفاق عليها”.

وأشار أبوسيف إلى أن كافة الوساطات فشلت بإقناع حركة حماس لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، حيث تدير قطاع غزة بمفردها، منذ عام 2007.

وبيّن الناطق باسم فتح بأن “ما تريده حماس هو أن تبني دويلة صغيرة في غزة تهدف لتحقيق (صفقة القرن) لذلك تراجعت عن اتفاقها في حكومة الوفاق وذهبت للتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لكسب المزيد من المال”.

وأعلنت حركة حماس ، يوم الأحد عن موعد اجتماع وفدها الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة، مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية.

وقالت حماس على لسان القيادي فيها عزت الرشق في تغريدة له على “تويتر” إن “وفد الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيجتمع مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عباس كامل والفريق المسؤول عن الملف الفلسطيني، غدًا الإثنين”.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد أعلنت، رفضها المشاركة في حكومة فصائلية تجري المشاورات لتشكيلها من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

واعتبر “الجبهة الشعبية” أنّ الأزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية على أكثر من صعيد والتي يعمقها الانقسام أكثر فأكثر، والتهديدات المتزايدة بتصفية القضية الوطنية وحقوق شعبنا، تفرض وبشكلٍ عاجل وقف أية إجراءات وتزيد الأمور تعقيدًا.