“الجبهة الشعبية” تعلن موقفها الرسمي من المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة

أعلنت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، الأحد، رفضها المشاركة في الحكومة الفلسطينية المرتقبة التي دعت إلى تشكيلها حركة “فتح”، معتبرة أن “تشكيلها دون حوار وطني يزيد الانقسام”.

وقدمت الجبهة مقترحًا بديلًا للحكومة، عبر تشكيل “حكومة وحدة وطنية فعلية، تتولى تهيئة المناخات اللازمة لإنهاء الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة؛ وصولًا إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد يستعيد مكانة منظمة التحرير”.

وفي بيان عقب اجتماع عقدته مع حركة “فتح”، قالت الجبهة، وهي ثاني أكبر فصيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن “الأزمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية تفرض وبشكل عاجل وقف أي إجراءات تزيد الأمور تعقيدًا بما فيها تشكيل حكومة جديدة”.

وأكدت على “ضرورة إيجاد توافق بين الفصائل الفلسطينية على الآليات لتنفيذ اتفاقيات المصالحة، وقواعد وأسس الشراكة الوطنية”.

وطالبت الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لـ”فتح” بوقف قرار تشكيل الحكومة الفصائلية.

وكانت اللجنة المركزية لحركة “فتح” قد أوصت، قبل أسبوع، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، مبررة الدعوة بـ”تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس”.

وفي ضوء ذلك، قبل الرئيس محمود عباس، الثلاثاء الماضي، استقالة حكومة الوفاق الوطني، وكلفها بتسيير الأعمال.