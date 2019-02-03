الجيش الإسرائيلي يبدأ بناء سياج أمني جديد على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بدأه العمل في بناء حاجز معدني على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، “لمنع عمليات التسلل واختراق الحدود من الشبان الفلسطينيين”.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله إنه “تم البدء في بناء الحاجز الخميس الماضي، وسيكون على طول 65 كيلو مترَا من حدود قطاع غزة، حيث سيبدأ من منطقة كرم أبوسالم جنوبًا وصولًا لموقع زيكيم العسكري الإسرائيلي شمال القطاع”.

وأضاف المسؤول أن “الحاجز سيكون فريدًا من نوعه حيث سيبلغ طوله 6 أمتار، وهو مصنوع من الفولاذ الصلب، حيث يزن الحديد الداخل في صناعته نحو 20 ألف طن”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الحاجز “سيتناسب بشكل خاص مع التهديدات القادمة من قطاع غزة، وسيقدم أقصى استجابة لمنع الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيحتوي أجهزة استشعار وأجهزة مراقبة متطورة لاكتشاف الأنفاق”.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن بناء حاجز بحري، شمال غرب قطاع غزة، “يتكون من 3 طبقات، بما في ذلك طبقة تحت مستوى سطح البحر مبطنة بكاشفات زلزالية، وطبقة من الحجر المدرع وطبقة ثالثة على شكل كومة، كما يحيطه حاجز ذكي يبلغ ارتفاعه 6 أمتار”.

وتخشى إسرائيل من عمليات تسلل ينفذها الفلسطينيون بشكل مستمر خلال فعاليات مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، كما تخشى من تنفيذ الفصائل الفلسطينية المسلحة عمليات مشابهة لتلك التي وقعت خلال الحرب الأخيرة على غزة عام 2014، وتسببت في أسر جنود إسرائيليين.