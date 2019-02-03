مصر: قرار إسرائيل بشأن بعثة التواجد الدولي في الخليل يزيد التوتر

أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء القرار الإسرائيلي بعدم التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ ، على “ضرورة تجنُب أية قرارات أحادية تخالف أحكام اتفاق أوسلو-2 لعام 1995، وتعقِّد الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين، وإقامة السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وجدد حافظ التأكيد على “موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.

وأشار إلى أنّ “أية إجراءات تستهدف التغيير في الترتيبات القائمة أو في الوضع على الأرض، ستزيد من مستوى التوتر ولا تخدم سوى تقويض المساعي باتجاه السلام المنشود”.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارًا يقضي بعدم التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت العاملة فيها؛ ما أثار انتقادات إقليمية ودولية.