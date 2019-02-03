برئاسة “هنية”.. وفدان من حماس والجهاد الإسلامي يغادران غزة باتجاه القاهرة

غادر وفد قيادي من حركة حماس، يرأسه رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، قطاع غزة، متوجّهًا للعاصمة المصرية القاهرة، من أجل عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين حول ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة.

وقالت مصادر من حركة حماس لـ “إرم نيوز”: إن “رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وعضوي المكتب السياسي روحي مشتهى وخليل الحية، غادروا قطاع غزة متوجهين للقاهرة”.

وكشف الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في وقت سابق لـ “إرم نيوز”، أن الوفد سيبحث القضايا الفلسطينية العالقة، وكيفية التعامل مع العقبات التي تواجه الفلسطينيين.

وأضاف قاسم، أن “الزيارة إلى مصر تهدف بشكل أساس إلى ترتيب الوضع الداخلي، وتجاوز الأزمات التي من شأنها إعاقة الجهود المصرية”.

وزار وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية قطاع غزة، الأسبوع الماضي، والتقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وعددًا من قيادات الحركة، بمشاركة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ميلادينوف، وهو اللقاء الذي وصفته حماس على لسان هنية بـ “المهم وغير المسبوق”.

كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن وفدًا من قيادتها سيصل القاهرة، لبحث ملفي المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، والتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.. وهما الملفان اللذان ترعاهما مصر بشكل كامل.

وقال الناطق باسم الحركة، مصعب البريم: إن “الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة سيصل القاهرة، على رأس وفد من الحركة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين”.

وشهد ملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، توتّرًا كبيرًا بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية، وهي الخطوة التي ترفضها حماس.

أما ملف التهدئة، فقد شهد هو الآخر، توتّرًا كبيرًا بعد رفض حركة حماس استلام الأموال القطرية؛ مقابل تهدئة حماس لوتيرة المسيرات على حدود قطاع غزة، وتخفيف حدة التوتر مع إسرائيل.