مقتل 13 من عناصر حركة الشباب بغارة أمريكية جنوب الصومال‎

أعلنت القيادة الأمريكية في شرق أفريقيا “افريكوم” عن مقتل 13 من مقاتلي حركة الشباب في غارة جوية ببلدة جندرشى بإقليم شبيلى السفلى جنوب الصومال.

وقال بيان صادر عن “افريكوم” في ساعة متأخرة من مساء السبت: “بالتعاون مع القوات الحكومية الفيدرالية استهدفت القيادة مركزًا عسكريًّا لمقاتلي الشباب في بلدة جندرشى جنوبي البلاد”.

وأضاف البيان، أن مقاتلي الشباب “كانوا يستخدمون البلدة الواقعة على بعد 30 ميلًا جنوب غرب العاصمة موقعًا لتجهيز المتفجرات والسيارات المفخَّخة لتهديد المواقع العسكرية الحكومية والأفريقية في إقليم شبيلى السفلى جنوب الصومال”.

وأكد البيان أن 6 غارات جوية نفذتها القيادة في الـ 15 و الـ16 من ديسمبر /كانون الأول الماضي بالقرب من بلدة جندرشى قتلت نحو 62 من مقاتلي الشباب.

وقال مدير العمليات بافريكوم جنرال جريج أولسون، في البيان ذاته، إن القوات الحكومية “ستواصل الضغط على الإرهابيين لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد”.

وحسب المصدر ذاته، فإن العملية “لم تسفر عن أيّ خسائر بشرية في صفوف المدنيين”.

وأكد البيان أن قيادة أفريكوم “ستعمل مع القوات الأفريقية والحكومية من خلال استخدام كلّ إمكانياتها للدفاع، وحماية المدنيين من خطر الإرهابيين”.