وفد من الجهاد الإسلامي يزور القاهرة تزامنًا مع زيارة حماس

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أنّ وفدًا من قيادة الحركة سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال أيام؛ للقاء مسؤولين من جهاز المخابرات العامة المصرية، بالتزامن مع زيارة مماثلة لوفد من حركة حماس.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، لـ”إرم نيوز”، إنّ “وفدًا من الحركة سيزور القاهرة خلال أيام، لبحث عدد من الملفات الفلسطينية، أبرزها ملفّا المصالحة الفلسطينية والتهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل”.

ولم يؤكد البريم، ما إذا كانت مصر قد وجهت دعوة للفصائل الفلسطينية جميعها للمشاركة في حوار وطني في القاهرة، أم أن الدعوة مقتصرة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وكشفت حركة حماس، أمس الجمعة، أنّ وفدًا من قياداتها سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع المقبل، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، لـ”إرم نيوز”، إنّ “وفدًا من قيادات حماس سيتوجه إلى القاهرة، الأسبوع المقبل؛ لبحث القضايا الفلسطينية العالقة، وكيفية التعامل مع العقبات التي تواجه الفلسطينيين”، مشيرًا إلى أنّ الزيارة إلى مصر تهدف بشكل أساسي إلى ترتيب الوضع الداخلي، وتجاوز الأزمات التي من شأنها إعاقة الجهود المصرية.

وزار وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، قطاع غزة مؤخرًا، والتقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وعددًا من قيادات الحركة، بمشاركة منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ميلادينوف، وهو اللقاء الذي وصفته حماس على لسان هنية بـ”الهام وغير المسبوق”.