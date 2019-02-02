رئيس وزراء العراق يلتقي نظيره الأردني على الحدود لتوقيع اتفاقيات مشتركة

أعلن مكتب رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، أن عبدالمهدي التقى نظيره الأردني عمر الرزاز، على الحدود العراقية – الأردنية، لتنفيذ اتفاق وقع في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر المكتب، في بيان صحفي، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، التقى نظيره الأردني عمر الرزاز على الخطوط العراقية الأردنية؛ لتنفيذ اتفاق التعاون وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة”.

وبيّن أن “اللقاء تم برفقة وفدين رفيعي المستوى، لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ، وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد بتاريخ 29 / 12 / 2018”.

وأضاف بيان مكتب رئيس وزراء العراق، أن “الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية والأردنية، بدأ برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ونظيره الأردني عمر الرزاز، قبل قليل”.

فيما أعلنت جهات وشخصيات سياسية عراقية، رفضها للاتفاقيات الأخيرة بين العراق والأردن، مؤكدة أنها تضر في مصلحة العراق والعراقيين، وهي تأتي من أجل مصلحة عمان فقط، وفق قولهم.