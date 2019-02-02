ما حقيقة سجن كل من يمجد صدام حسين في العراق؟

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم السبت، حقيقة “سجن” كل من يمجد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس في بيان صحفي إن “الأخبار التي تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الأعلى قرارًا يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك، عارية عن الصحة”.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن “تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما، ومن ثم عقوبة ذلك الفعل، هو من اختصاص مجلس النواب حصرًا، باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستوريًا”، مبينًا أنه “لا يوجد قانون للآن بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي”.

يذكر أن عددًا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقلت خبرًا تضمن أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارًا بالسجن من 5 إلى 15 عامًا لكل من يمجد صدام حسين على الفيسبوك، فيما لاقى الخبر رفضًا شعبيًا كبيرًا، واعتبر ناشطون ومدونون عراقيون أنه ” قمع للحريات وتكميم للأفواه”.