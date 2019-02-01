واشنطن تدعو حكومة لبنان إلى التأكد من عدم استفادة حزب الله من التمويل الرسمي‎

المصدر: ا ف ب

دعت الولايات المتحدة السلطات اللبنانية، الجمعة، إلى التأكد من عدم استخدام حزب الله الأموال الرسمية لصالحه، بعد أن حصل على ثلاث حقائب في الحكومة الجديدة، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للعمل مع هذه الحكومة.

ورحبت بتشكيل الحكومة بعد ثمانية أشهر من التأخير، وقالت إنّ وزير الخارجية مايك بومبيو كان أعرب عن أمله في زيارة لبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو: “نشعر بالقلق حيال أن حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة أجنبية إرهابية، سيواصل شغل حقائب وزارية وسُمح له بتسمية وزير الصحة”.

وأضاف في بيان: “ندعو الحكومة الجديدة إلى ضمان عدم استخدام موارد وخدمات هذه الوزارات لتقديم الدعم لحزب الله”.

إلا أنّ حقيبة الصحة تجعل من الصعب على الجهات المانحة تجنب حزب الله، الذي يخضع للعديد من العقوبات الأمريكية.

وتعهد مؤتمر للمانحين في باريس، العام الماضي، بمنح لبنان مبلغ 11 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض منخفضة الفائدة، أملًا في تجنب كارثة وسط حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتدفق 1.5 مليون لاجئ سوري على البلاد.

ورحب بلادينو بمؤشرات من زعماء لبنانيين بأنهم سيلتزمون قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي نص على وقف لإطلاق النار في 2006، عقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.