إصابة 15 فلسطينيًا بالرصاص الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة

أصيب 17 فلسطينيًا اليوم الجمعة بجراح بينهم 15 بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية.

وقالت جمعة الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن طواقمها قدمت العلاج لـ15 فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي، خلال المواجهات الدائرة في بلدة المغيّر شرق رام الله.

وأوضحت “الجمعية” أن طواقمها نقلت المصابين للعلاج في مستشفيات رام الله.

وقال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة كفر قدوم غرب نابلس، أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق، بحسب مراد اشتيوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في البلدة.

وأوضح “اشتيوي”، أن قوات كبيرة هاجمت المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان، وأطلقت تجاهها الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتنظم كل جمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.