الشرطة السودانية تفرق مئات المحتجين في أم درمان بالغاز المسيل للدموع

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، على مئات المحتجين في أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، في أحدث جولة من المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أكثر من شهر، بحسب شهود.

ويحتج المتظاهرون بشكل شبه يومي منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي على الأوضاع الاقتصادية المتردية ويدعون إلى إنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عامًا.

وبدأت احتجاجات اليوم عقب صلاة الجمعة حيث هتف المتظاهرون “تسقط بس”، وهو الشعار الرئيسي للدعوة إلى إسقاط البشير.

وذكر الشهود أن المحتجين هتفوا أيضًا “حرية.. سلام.. عدالة” و”الثورة خيار الشعب”.

واستخدمت قوات الأمن في بعض الأحيان الذخيرة الحية لتفريق المحتجين.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن 45 شخصًا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع، فيما تقول الحكومة إن عدد القتلى 30 بينهم اثنان من أفراد الأمن.

وتحدث البشير بنبرة تحد أمس الخميس أمام أنصاره في مدينة كسلا قائلًا: “تغيير الحكومة وتغيير الرئيس ما بيكون بالواتس آب ولا بالفيسبوك بيبقى بصندوق الانتخابات.. ده عهدنا والتزامنا أمام الشعب السوداني.. القرار حقكم أنتم، جماهير الشعب السوداني”.