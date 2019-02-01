مسؤول أمريكي: الوكالة الأمريكية للتنمية أوقفت مساعداتها في الضفة وغزة

قال مسؤول أمريكي اليوم الجمعة، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف المسؤول “أنهينا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي في الضفة الغربية وغزة”.

وتابع المسؤول في بيان لرويترز “كل مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت”، مضيفًا أنهم “لا يتخذون حاليًا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة”.