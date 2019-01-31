الجامعة العربية تطالب بتوفير الدعم لحكومة الحريري

رحبت الجامعة العربية، الخميس، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، مطالبة بتوفير الدعم الاقتصادي والسياسي لها.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان، إنه “يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مهنئًا الحريري على نجاحه في إدارة المشاورات وصولًا إلى تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأعرب عن تقديره للدور الذي لعبه الرئيس اللبناني ميشال عون، في “دعم الجهود والمشاورات التي جرت بين القيادات السياسية اللبنانية على مدى الأشهر الثمانية الأخيرة من أجل التوصل لتوافق حول التشكيل الحكومي”.

وشدد الأمين العام على أهمية “توفير الدعم السياسي والاقتصادي من مختلف الأطراف للحكومة الجديدة، ودعم المؤسسات الدستورية اللبنانية، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار لبنان”.

وأشار إلى تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة “تكاتف أبناء الشعب اللبناني لإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى”.

ومساء الخميس، توصلت القوى السياسية في البلاد إلى تشكيلة حكومية تشمل جميع الفصائل السياسية، تقدم بها الحريري إلى رئيس البلاد ميشال عون، وذلك بعد تعثر دام 8 أشهر.

وعقب مراسم التوقيع على التشكيلة الوزارية في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، أعلن الحريري أن أولى اجتماعات الحكومة ستنعقد السبت، 2 فبراير/شباط المقبل.