ريا الحسن.. مفاجأة الحكومة اللبنانية الجديدة

فاجأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري، المنتظرين منذ أشهر لتشكيل الحكومة بإسناد أهم الحقائب الوزارية وأكثرها حساسية للوزيرة السابقة ريا حفار الحسن.

وقرّر الحريري تكليف ريا الحسن بحقيبة وزارة الداخلية، التي كان يتولاها الوزير نهاد المشنوق، الذي لم تسند له حقيبة في التشكيلة الجديدة.

وقال الحريري في مؤتمره الصحفي الذي أعقب إعلان الحكومة إنه ينوه بالوزراء النساء بالحكومة، وخص ريا الحسن بالاسم.

ولم تكن ريا الحسن الوزيرة الوحيدة في التشكلية الوزارية فقد دخلتها ثلاث نساء أخريات، بينهم الإعلامية مي شدياق التي تولت منصب وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية، وفيوليت خيرالله الصفدي وزيرة لشؤون المرأة، وندى البستاني خوري وزيرة التي أسندت لها وزارة الطاقة.

وبتولّيها حقيبة الداخلية تكون ريا الحسن، أول امرأة لبنانية تتولى هذه الوزارة الحساسة، وخاصة في بلد يعيش مشاكل أمنية كبيرة.

وتولت ريا الحسن سابقًا وزارة المالية في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، ضمن فريق سعد الحريري في حكومة 2009.

ووصلت الوزيرة ريا الحسن إلى رأس وزارة المالية بعد أن تدرجت في هذه الوزارة فترة طويلة من الزمن، حيث بدأت عملها موظفة عام 1992.

وترفض ريا الحسن في حواراتها الصحفية النادرة، أن يكون تعيينها في المناصب كونها امرأة، بل تصرّ على أن كفاءتها هي الطريق الذي أوصلها إلى أول وزارة تتولى الإشراف عليها.

وريا الحسن من مواليد مطلع عام 1967، وهي متزوّجة، ولديها ثلاث بنات، وحاصلة على الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن.