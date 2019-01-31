أسماء وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الحريري

بعد تأخر دام 9 اشهر، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في لبنان، برئاسة زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري.

وتضم الحكومة التي تتكون من 30 حقيبة غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء، محتفظا بنفس منصبه في الحكومة السابقة.

وبقيت وزارة المالية بيد علي حسن خليل، كما تمسك جبران باسيل بحقيبة الخارجية والمغتربين، فيما تولت وزارة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، التي كانت مفاجأة التشكيلة الوزارية.

وتولى محمد فنيش وزارة الشباب والرياضة، وسمي أكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالي، وحمل حقيبة الصناعة وائل بو فاعور.

وعين في التشكيلة سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، فيما تولى إلياس بو صعب وزارة الدفاع الوطني.

حقيبة وزارة الإعلام كانت من نصيب جمال الجراح، ويوسف فنيانوس تولى وزارة الأشغال العامة والنقل، فيما تولى اواديس كيدانيان حقيبة السياحة.

وأسندت وزارة العدل لألبير سرحان، وعُين محمود قماطي وزيرا دولة لشؤون مجلس النواب، وتولى منصور بطيش وزارة الاقتصاد والتجارة.

ودخل التشكيلة الوزارية جميل صبحي جبق وزيرا للصحة، وكميل أبو سليمان وزيرا للعمل، وريشار قيومجيان وزيرا للشؤون الاجتماعية.

مي شدياق المفاجأة الثانية في الحكومة تولّت منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، وسمي حسن اللقيس وزيرا للزراعة

وتولى محمد شقير وزارة الاتصالات، وعادل أفيوني منصب وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، وفادي جريصاتي عين وزيرا للبيئة.

وعين غسان عطالله وزيرا للمهجرين، وحسن مراد وزير دولة للشؤون التجارة الخارجية، وصالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين

وأسندت الثقافة لمحمد داوود داوود، وعينت فيوليت خيرالله وزيرة دولة لشؤون تأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة، وتولت ندى بستاني وزارة الطاقة والمياه.