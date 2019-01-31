إعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم الخميس، مرسوما بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة يرأسها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.

وقالت وكالة “رويترز”، نقلًا عن ثلاثة مصادر سياسية، إن زعماء لبنان اتفقوا على حكومة جديدة.

المصادر الثلاثة التي تنتمي إلى فصائل مختلفة في لبنان، قالت لرويترز إن الزعماء اللبنانيين توصلوا اليوم الخميس الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديد،ة في خطوة نحو انهاء تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية.

ويأتي إعلان تشكيل الحكومة بعد تعثر استمر نحو 8 أشهر، واستبقت مصادر الإعلان الرسمي للحكومة الجديدة بتسريبات عن حصة بعض الأحزاب.

وكشفت تلك المصادر أن “حزب الله” سيمثل في التشكيلة المرتقبة بوزارتي الشباب والرياضة، والصحة، فيما سيكون من نصيب تيار “المستقبل” الذي يقوده الحريري وزارتا الداخلية والاتصالات.

ولم يعرف حتى الآن نصيب بقية التشكيلات السياسية، من المناصب الوزارية البالغ عددها 30 حقيبة، ينبغي أن تمثل كافة القوى السياسية في لبنان.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري الذي تعهد باجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام، والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.