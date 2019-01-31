المغرب يعلّق لأول مرة على زيارة نتنياهو “المزعومة” إلى الرباط

نفى المغرب بشكل رسمي الأنباء الرائجة حول زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرباط خلال شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك في أول تعليق منه على الأنباء المتداولة بشأن الموضوع.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، إن ما راج حول هذا الموضوع “مجرد شائعات”.

وراجت خلال الأيام الأخيرة أنباء حول زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب، حيث ذكرت وسائل إعلام عربية وعبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بجولة إلى بلدان عربية من ضمنها المغرب، خلال شهر مارس/ آذار المقبل.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن موقع “لوديسك” المغربي الناطق بالفرنسية، أن الرباط تحضّر سرًا لاستقبال نتنياهو قُبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وذكر الموقع المغربي أن أحد مستشاري نتنياهو للأمن القومي يُدعى مائير بن شبات، هو من يقوم بالاتصالات بين تل أبيب والرباط لترتيب الزيارة المزعومة.