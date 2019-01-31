“عباس” يجدد دعوته لمؤتمر دولي للسلام وصولًا لحل الدولتين

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، دعوته لعقد مؤتمر دولي ينتج عنه آلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، وصولًا لتطبيق حل الدولتين.

وأكد عباس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته المالطية ماري لويز كوليرو بريكا، أنه وضع الرئيسة في صورة التطورات السياسية عقب تولي دولة فلسطين رئاسة مجموعة الـ77+ الصين” في الأمم المتحدة.

كما أطلعها، على آخر مستجدات السياسة في ضوء انسداد الأفق السياسي؛ بسبب رفض إسرائيل حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال المؤتمر الصحفي: “وضعت الرئيسة في صورة القرارات الأمريكية المدمرة بشأن مدينة القدس واللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة وسيطًا منحازًا، وغير مؤهل لرعاية المفاوضات وحدها”.

وبين بأنه وضعها بصورة الانتهاكات الإسرائيلية من قتل وحرق واقتحامات، موضحًا لها بأن إسرائيل “تتصرف كدولة فوق القانون، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه “مالطا” في دعم تحقيق السلام من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

بدورها، أكدت رئيسة مالطا على دعم بلادها لقيام دولة فلسطينية، إلى جانب إسرائيل، لتعيشا بأمن وسلام وحسن جوار، وفق مبدأ حل الدولتين.

ووضعت ” لويز كوليرو”، فور وصولها رام الله، إكليلًا من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.