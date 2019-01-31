قوات الأمن الليبية تعتقل أحد قادة داعش في سرت‎

قال مسؤولون وسكان، اليوم الخميس، إن قوات الأمن الليبية اعتقلت خليفة البرق، أحد قادة داعش في معقل التنظيم السابق في “سرت”.

وأكد مسؤول في المدينة القبض على البرق، لكنه نفى مشاركة قوات أجنبية في العملية، مثلما زعم بعض السكان. وسبق أن اعتقلت قوات أمريكية متشددين في ليبيا.

وقال المسؤول، إن البرق اعتُقل من منزله في “سرت”، أمس الأربعاء، دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل.

وطردت قوات ليبية مدعومة بضربات جوية أمريكية، عناصر داعش من “سرت“، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، بعد أن سيطر التنظيم على المدينة الساحلية في 2015.