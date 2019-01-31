الصفدي: خلوة البحر الميت الوزارية كانت إيجابية ومثمرة (فيديو)

وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاجتماع الوزاري العربي السداسي، الذي عُقد الخميس في البحر الميت، بأنه كان “مفتوحًا ومثمرًا”.

وجاء ذلك خلال تصريح من قِبل الصفدي للصحفيين عقب الاجتماع، الذي ضم إلى جانبه، وزراء خارجية: السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، ومصر.

وقال الصفدي، إنه جرى خلال اللقاء”تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسبل التعاون لتجاوز الأزمات الإقليمية، فيما يحقق الأمن والاستقرار، بما يضمن المصالح العربية”.

وأضاف أن “اللقاء كان تشاوريًا، ومفتوحًا، وحوارًا إيجابيًا، ومثمرًا، دون أجندة، أو جدول أعمال، للحديث عن كيفية العمل معًا من أجل تحقيق المصالح العربية المشتركة”.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة، إن اللقاء كان “إيجابيًا، وأتاح حوارًا موسعًا بأجندة مفتوحة حول التطورات في المنطقة، وسبل مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية”.

مسؤولية عربية بامتياز

وفي أول تعليق على اجتماع البحر الميت، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن “اللقاء العربي السداسي في الأردن مبادرة خيّرة وإيجابية في تفعيل التعاون العربي حيال أزمات المنطقة”.

اللقاء العربي السداسي في الأردن مبادرة خيّرة وإيجابية في تفعيل التعاون العربي حيال أزمات المنطقة، استقرار العالم العربي مسؤولية عربية بامتياز و التنسيق ضروري في ظل تدخلات إقليمية فجّة وغير مقبولة. وضوح الرؤية والعمل المشترك طريقنا للاستقرار والازدهار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 31, 2019

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “استقرار العالم العربي مسؤولية عربية بامتياز و التنسيق ضروري في ظل تدخلات إقليمية فجّة وغير مقبولة”. مشددا على أن “وضوح الرؤية والعمل المشترك طريقنا للاستقرار والازدهار”.