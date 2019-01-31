البابا فرانسيس يوجه رسالة للإماراتيين قبيل زيارته المرتقبة (فيديو)

وجه البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، رسالة إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، قبيل زيارته المرتقبة إلى البلاد، في الثالث من شباط/فبراير المقبل.

وقال البابا في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: “يا شعب الإمارات سعيد لتمكني من زيارة بلدكم العزيز بعد أيام قليلة، تلك الأرض التي تسعى أن تكون نموذجًا للتعايش وللأخوة الإنسانية وللقاء بين مختلف الحضارات والثقافات”.

وأضاف: “يسرني أن التقي بشعب يعيش الحاضر ونظره يتطلع إلى المستقبل، لقد صدق الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حين قال إن الثروة الحقيقية ليست في الإمكانيات المادية وحدها وإنما تكمن في أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم، الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال”.

وشكر البابا خلال الرسالة السلطات الإماراتية على دعوته للمشاركة في لقاء حوار الأديان الذي ينظم تحت عنوان “الأخوة الإنسانية” وبحضور شخصيات دينية بارزة في مقدمتها شيخ الأزهر.