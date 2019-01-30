برلماني لبناني: تشكيل الحكومة سيكون هذا الأسبوع

قال النائب السني في البرلمان اللبناني، عبد الرحيم مراد، اليوم الأربعاء، إنّه يعتقد أنّ الحكومة ستُشكل هذا الأسبوع.

ومراد، أحد ستة نواب من السنة موالين لجماعة حزب الله، الذين يُعد ضمهم للحكومة عقبة كبيرة في مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد يقودها رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري.

وردًا على سؤال عن ما إذا كانت الحكومة ستشكل خلال 24 أو 48 ساعة، قال مراد في مقابلة مع تلفزيون الجديد: “أعتقد أنها تكون شُكلت.. وقد يكون السبت أقصى يوم”.

وقال الحريري أمس الثلاثاء، إنّ الأسبوع الحالي، سيكون حاسمًا في جهود تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعتبر خطوة أولى ضرورية نحو علاج المشاكل الاقتصادية الجسيمة في البلاد بما في ذلك الديون العامة التي تعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والتقى النواب السنة الموالون لحزب الله برئيس المكتب السياسي للجماعة مساء أمس الثلاثاء.

وردًا على سؤال عن ما إذا كانت المساعي الأخيرة مختلفة عن السابقة التي فشلت في تشكيل حكومة، قال مراد إنّ “الفرق هذه المرة أنه يوجد أجواء جدية”.

وأشار إلى أنّ جبران باسيل، وهو سياسي مسيحي يشارك في المحادثات، “كثف نشاطه” خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة الأخيرة.

وكان العنوان الرئيس بالصفحة الأولى لجريدة الأخبار الموالية لحزب الله أمس الثلاثاء، هو “تنازلات متوازنة تسرّع ولادة الحكومة”.