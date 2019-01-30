حزب “الأمة” السوداني يعلن اعتقال ابنة المعارض الصادق المهدي

أعلن حزب “الأمة” القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، اليوم الأربعاء، أن السلطات أوقفت نائب رئيس الحزب، السيدة مريم الصادق المهدي.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة، عبر حساب الحزب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دون تقديم أيّ تفاصيل أخرى بشأن ملابسات توقيف مريم، وأسباب الخطوة.

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي إعلان بشأن الأمر حتى الساعة.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات السودانية أنها قرَّرت الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أكثر من شهر.

وفي الـ7 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816.

ومنذُ يوم الـ19 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلًا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلًا.