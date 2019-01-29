“القسام” تدعو لدعم المقاومة ماليًا بعملة “بيتكوين”

دعت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس“، لدعم المقاومة الفلسطينية ماليًا من خلال عملة “بيتكوين” الرقمية.

وقال “أبو عبيدة”، المتحدث باسم الكتائب، عبر تطبيق التراسل الفوري (تليغرام)، إن إسرائيل تحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل.

وأضاف: “ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليًا من خلال عملة بيتكوين، عبر الآليات التي سنعلن عنها قريبًا”، دون تفاصيل إضافية.

ولا تملك العملات الافتراضية، وأبرزها بيتكوين، رقمًا متسلسلًا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة “حماس” بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليًا عام 2007.