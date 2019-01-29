مقتل 11 شخصًا جراء قصف للنظام السوري على محافظة إدلب

قُتل 11 شخصًا، بينهم 9 مدنيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف للنظام السوري على مدينة معرّة النعمان في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وذلك بالرغم من وقوعها ضمن “منطقة منزوعة السلاح”، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن “قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا استهدف معرّة النعمان، وتسبب بمقتل 11 شخصًا، بينهم 9 مدنيين من ضمنهم طفلان”.

وأشار إلى أن “هذا أول قصف من قِبل قوات النظام لمعرّة النعمان، ثاني أكبر مدن المحافظة، منذ الاتفاق الروسي التركي في 17 من شهر أيلول/سبتمبر” على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها لحمايتها من هجوم حكومي وشيك.

وشددت هيئة تحرير الشام قبضتها على محافظة إدلب شمال غرب سوريا، بعد اتفاق توصلت إليه مع فصائل مقاتلة وضع حدًا لمعارك استمرّت 9 أيام، ونصَّ على “تبعية جميع المناطق” في إدلب ومحيطها لـ”حكومة الإنقاذ” التابعة للهيئة.

وتسبب هذا الاتفاق بتوترات في معرّة النعمان بين هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى، بحسب المرصد السوري، الذي أكد مديره أن الفصائل قد خرجت من المدينة.