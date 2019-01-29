عباس يقبل استقالة حكومة الوفاق الفلسطيني

قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمدالله، وكلفها بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، أن عباس قبل استقالة حكومة الوفاق، بعد أن وضعت استقالتها تحت تصرفه في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، كخطوة تمهيدية لتشكيل حكومة فصائلية.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس عباس مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية الجديدة، والتي تؤسس لمرحلة الانتخابات التشريعية.

وقدمت حكومة الوفاق الفلسطيني استقالتها، بعد أن تشكلت في شهر حزيران/يونيو من العام 2014، كأول حكومة وفاق منذ عام 2007، إبان الانقسام الفلسطيني، وتم تشكيلها بالتوافق مع حركة حماس برئاسة رامي الحمدالله، على أن تدير الملفات الفلسطينية إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان عباس قد أعلن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، والبدء بالتحضير لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر من تاريخ حله، وهو ما رفضته حركة حماس.