مشعشع : الأونروا بحاجة لأكثر من مليار دولار

كشف الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سامي مشعشع، عن حاجة الأونروا لمبلغ 1.2 مليار دولار؛ من أجل استمرار تمويل خدماتها الرئيسية ومساعداتها الطارئة، لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني.

وقال مشعشع، في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، اليوم الثلاثاء، إن “هذا المبلغ هو الحد الأدنى المطلوب للمحافظة على مستوى عمليات الأونروا كما كانت في العام 2018”.

وأضاف أن “المبلغ المطلوب يشمل 750 مليون دولار لمواصلة خدماتها الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، بينما تحتاج الوكالة إلى 138 مليون دولار، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية)، إلى جانب 277 مليون دولار لدعم نداء الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية (في سوريا، ومن أجل لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان والأردن)”.

وبيّن مشعشع أن العجز المالي المتوقع مع بداية العام الحالي هو 211 مليون دولار مقارنة مع 411 مليون دولار وهو قيمة العجز الذي واجهته الوكالة مع بداية العام 2018.

وتمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بأزمة مالية؛ بعد وقف واشنطن دعمها للمنظمة الذي يقدر سنويًا بـ360 مليون دولار، وتوجيهها إلى أماكن أخرى، ما اعتبرته الأونروا “خطوة سياسية”.

وأعلنت إدارة الأونروا اتخاذها إجراءات لتجاوز الأزمة، تمثلت هذه الإجراءات التقشفية بإيقاف عدد من برامج التشغيل التي كانت تعمل بها الوكالة، وإيقاف التوظيف، وإلغاء ساعات العمل الإضافية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.