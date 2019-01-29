إيران توقع 11 اتفاقية مع الحكومة السورية (فيديو)

وقّعت الحكومة الإيرانية مع نظيرتها السورية 11 اتفاقية تعاون حول قضايا مختلفة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في إيران، اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “إيرنا”: إن النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، وقّع 11 اتفاقية في مجالات مختلفة مع رئيس الوزراء السوري عماد خميس، مضيفة أن “الاتفاقية الموقع عليها شملت العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين البلدين والبنية التحتية وإعادة البناء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة باتفاق التعاون”.

ووصل جهانغيري، الإثنين، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تستمر يومين، يرافقه وفد سياسي واقتصادي يضم نحو 40 شركة إيرانية في مجالات مختلفة.

ونقلت الوكالة عن جهانغيري قوله: “يمكننا أن نكون شريكًا موثوقًا به في بناء محطات توليد الكهرباء في سوريا، ويمكن إنشاء السكك الحديدية المشتركة بموجب اتفاق، و​​يمكن أن تتطور التجارة بين البلدين من خلال هذه السكك”.

بدوره، قال عماد خميس، رئيس الوزراء السوري: إن “الأولوية ستعطى للشركات الإيرانية في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا”، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية السورية قد دمرت.

وأضاف: “سيتم منح الشركات الإيرانية آلاف الكيلومترات من مشاريع ترميم الطرق والسكك الحديدية”.

ومن المقرر أن يلتقي نائب الرئيس الإيراني وزير الخارجية السوري وليد المعلم والرئيس بشار الأسد، في إطار زيارته التي تستمر يومين إلى سوريا.

ويرافق جهانغيري وزير الطاقة رضا اردكانيان، ورئيس البنك المركزي عبدالناصر همتي، ورئيس مجموعة خاتم الأنبياء عبد الله عبدالله، وهي الذراع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني والتي قد بدأت بالفعل الاستثمار في سوريا.

وأصبحت سوريا مدينَةً بشكل متزايد لإيران ماليًا في السنوات الأخيرة، وفتحت طهران خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار في العام 2013، وأمدته بمقدار مليار دولار في العام 2015، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه ساعد في إبقاء الاقتصاد السوري واقفًا على قدميه.