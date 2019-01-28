حماس تعلن تلقيها دعوة لزيارة موسكو لبحث قضايا فلسطينية

أعلنت حركة “حماس“، مساء الاثنين، أنها تلقت دعوة من روسيا، لزيارة موسكو، مطلع الشهر المقبل، لبحث قضايا فلسطينية.

وقالت الحركة في بيان، إن “الحركة تسلمت دعوة من معهد الدراسات الشرقية (حكومي)، لزيارة موسكو، مطلع فبراير/شباط القادم”.

وأضافت الحركة أن “اللقاء سيبحث قضايا عديدة، منها الوضع الداخلي الفلسطيني، وإمكانية إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني”.

ورحبت الحركة بالدعوة وقالت “إنها تتطلع لاستغلال هذه الفرصة المهمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام استنادا لما تم التوافق عليه مع فصائل العمل الوطني”.

والسبت الماضي، كشف السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبدالحفيظ نوفل، عن حوار مرتقب بشأن المصالحة، يجمع عددًا من الفصائل الفلسطينية بموسكو في 11 فبراير/شباط المقبل.

و بين نوفل أن معهد الاستشراق للدراسات، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وجه دعوات لعدد من الفصائل الفلسطينية للحوار في العاصمة الروسية، حول المصالحة.

وأضاف أن الفصائل التي تمت دعوتها، هي حركات فتح وحماس، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة النضال الشعبي، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

وأعلنت روسيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استعدادها لعقد لقاء بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في موسكو، لـ الإسهام في المصالحة الوطنية بين الأطراف الفلسطينية .

وكان من المقرر أن يزور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، روسيا، في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن الزيارة تأجلت.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.