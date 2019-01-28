العراق.. لا قرار رسميًا لعودة “البيشمركة” إلى مناطق النزاع

قال الفريق الركن جبار الياور، الأمين العام لوزارة “البيشمركة” في حكومة إقليم شمال العراق، الإثنين، إنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن بشأن عودة “البيشمركة” إلى المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة المركزية العراقية.

وأضاف ياور في بيان أصدره بهذا الشأن، أن وزارتي “البيشمركة” والدفاع العراقية توصلتا إلى قناعة بضرورة وجود عمليات مشتركة للقضاء على تحركات مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق النزاع.

وكان ياور ينفي بذلك تقارير صحفية محلية، تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن عودة وشيكة لقوات “البيشمركة” إلى المناطق المتنازع عليها؛ لإدارة الملف الأمني بالاشتراك مع القوات التابعة للحكومة المركزية.

غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى “عدم وجود أي مباحثات واجتماعات رسمية بين الجانبين حول عودة قوات البيشمركة إلى تلك المناطق، كما لا يوجد أي قرار رسمي بهذا الشأن”.

وتابع ياور: “نحن بانتظار اجتماعات رسمية بين الجانبين، لاتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة”، لافتًا إلى أن “ما يُقال خارج إطار ذلك بعيد عن الصحة”.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المركزية في بغداد، بشأن ما ورد في البيان حول عودة “البيشمركة”.