قوى سياسية مقربة من إيران تشن هجومًا على “MBC العراق”

شنت عدد من القوى السياسية العراقية، المقربة من إيران، هجومًا على قناة “MBC العراق” قبل انطلاقها بشكل رسمي، معتبرة أن افتتاح القناة “نوع من تدخل السعودية في الشأن العراقي”.

وكشفت مجموعة MBC الإعلامية السعودية، في وقت سابق، عن خطة لإطلاق قناة ترفيهية موجهة لكافة أفراد الأسرة العراقية.

وحاول ليث العذاري، القيادي في ميليشيا عصائب أهل الحق، المدعومة من طهران في تصريحات صحفية، تشويه القناة الجديدة، عبر ربطه لمجموعة “ام بي سي” بداعش والإرهاب، والتأثر بالغرب في نفس الوقت.

وقال العذاري: إننا “نتوجس خيفة من هكذا سموم تبث عن طريق هكذا شاشات تستهدف مجتمعنا وقيمنا الأخلاقية، بعد أن سقطت هذه المؤسسات تحت أحضان الإعلام الغربي”، مؤكدًا أن “على الحكومة وهيئة الإعلام والاتصالات الالتفات لمثل هذه المحاولات الدنيئة التي تستهدف العائلة العراقية التي يسعى الغرب إلى تفكيكها”.

وأضاف: “نتمنى أن تأخذ الحكومة الدور الريادي، وخصوصًا هيئة الإعلام، بوضع الضوابط والشروط للمحافظة على أخلاق مجتمعنا”، مرجحًا أن “دخول هذه القنوات إلى العراق قد يكون من أهدافها غزو عقول الشباب والعائلة العراقية بعد فشلهم بالغزو الإرهابي”.

إلى ذلك، هاجم ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس وزراء العراق الأسبق نوري المالكي المقرب من إيران، قناة MBC العراق، وزعم أن “السعودية أسستها للتدخل بالشأن العراقي بشكل سافر”.

وقال القيادي في الائتلاف ياسر المالكي عبر حسابه في “توتير”: إن “السعودية تستنكر احتضان قطر لقناة الجزيرة بحجة التدخل في شؤون البلدان وباسم غير مباشر”، مضيفًا أن “السعودية تؤسس “MBC العراق” للتدخل بالشأن العراقي وبشكل سافر وصريح”.

في المقابل، عبّر عدد من الإعلاميين العراقيين، ومدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ترحيبهم بافتتاح قناة “MBC العراق”، مؤكدين أنها ستكون قناة العائلة العراقية الأولى، حسب قولهم.

وسينطلق بثّ القناة رسميًا اعتبارًا من مساء الأحد 17 شباط/فبراير المقبل، فيما سيكون الجمهور العراقي على موعدٍ مع إطلالتيْن خاصتيْن للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان “شتاء طنطورة” في المملكة العربية السعودية، يُحييها عدد كبير من نجوم العراق وأَعلامه، أبرزهم: كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 شباط/فبراير 2019.

أما الإطلالة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي للقناة، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السادس، السبت 16 شباط/فبراير 2019، الساعة 9 مساءً بتوقيت العراق.