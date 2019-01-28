لبحث أزمات المنطقة.. 6 وزراء خارجية عرب يجتمعون في الأردن الخميس

المصدر: أ ف ب

تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس المقبل، اجتماعًا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر، لبحث أزمات المنطقة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الأردنية إن “وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن سيعقدون لقاء تشاوريًا الخميس في منطقة البحر الميت (50 كم غرب العاصمة عمّان) لبحث أزمات المنطقة”.

وأضاف المصدر أن “وزراء خارجية هذه الدول أكدوا حضورهم” اللقاء الذي سيعقد في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في المنطقة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة نزاعات وأزمات في العراق وسوريا واليمن وغيرها إلى جانب النزاع الأقدم بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويأتي ترتيب لقاء البحر الميت وسط جدّل قائم حاليًا بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، خصوصًا مع رجحان كفة الجيش السوري على الأرض، مع استعادته مناطق كبيرة من المسلحين المتشددين والمعارضين.

وتستضيف تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 من شهر آذار/مارس للعام الجاري.