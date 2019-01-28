منظمة حقوقية: النظام اعتقل 1249 سوريًا بسبب “جواز السفر”

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، أن النظام السوري اعتقل ما لا يقل عن 1249 شخصًا منذ آذار/ مارس 2011، وحتى كانون الثاني/ يناير 2019، على خلفية إنهاء معاملات مرتبطة بجواز السفر.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن الاعتقال تم “أثناء وجودهم لإجراء معاملات في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، منهم قرابة 703 حالات، تم اعتقالهم من داخل دائرة الهجرة والجوازات في دمشق وحدها”.

وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين 8 أطفال، و138 سيدة.

وأشارت الشبكة إلى أن “النظام السوري يبتز السوريين في الخارج، من خلال استخراج جواز السفر؛ لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال والشرعية السياسية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من ممارسات الإذلال وانتهاك كرامة المواطنين”.

وأكدت أن “استغلال النظام حاجة المواطنين، ثم نهب أموالهم عبر المطالبة بأسعار مرتفعة جدًا، وإهانة كرامتهم الإنسانية، أثناء إجراءات معاملة الحصول على جواز السفر، يُعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية”.

وتابعت أن “النظام فتح فرصة الحصول على جواز سفر عن طريق شبكات، مقابل مبالغ مالية طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف دولار أمريكي”.

وأوصى تقرير الشبكة النظام السوري بـ”التَّوقف عن نهب أموال المواطن السوري، ووضع سعر منطقي لجواز السفر لا يتجاوز 20 دولارًا أمريكيًا، على غرار بقية دول العالم”، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط لتخفيض قيمته.