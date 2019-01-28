البشير يمدد وقف إطلاق النار بولاية جنوب كردفان

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الاثنين، عن تمديد وقف إطلاق النار في ولاية جنوب كردفان، إلى حين تحقيق السلام في البلاد، دون تحديد فترة زمنية للتمديد.

وأوضح في خطاب جماهيري بولاية جنوب كردفان، نقَله التلفزيون الرسمي، أن “الهدف هو تسليم الراية للأجيال الجديدة، من أجل سودان آمن ومستقر، ومتطوّر”.

ولم يتطرق البشير في خطابه إلى الاحتجاجات التي تعم أرجاء البلاد.

وفي الـ 18 من يونيو/ حزيران 2016، أعلن الرئيس السوداني، وقف إطلاق النار في مناطق الصراع الثلاث في كلّ من: إقليم دارفور (يضم 5 ولايات/ غرب) وجنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، لمدة 4 أشهر، لإتاحة الفرصة للحركات المتمردة للحاق بالحوار الوطني، وتم تمديد القرار بعد ذلك بضع مرات.

وفي الـ 12 من يوليو/ تموز الماضي، أصدر البشير قرارًا بتمديد وقف إطلاق النار بمسارح العمليات كافة (إقليم دارفور وولايتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق)، حتى نهاية 2018.

وتقاتل “الحركة الشعبية/ قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو/ حزيران 2011.

وتتشكل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.

ويشهد السودان منذ الـ 19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات تندّد بتدهور الأوضاع المعيشية وتطالب بإسقاط نظام البشير.

وسقط خلال الاحتجاجات 30 قتيلًا، حسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40 قتيلًا.