الأردن يدعو سوريا لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الأحد، أن بلاده دعت رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في عمان في آذار/ مارس المقبل.

وقال الطراونة خلال استقباله، الأحد، في عمان، نقيب المحامين السوريين عضو مجلس الشعب السوري نزار السكيف والوفد المرافق: “ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسوريا، لا سيما في الشأن البرلماني؛ لذا جاءت الدعوة لرئيس مجلس الشعب السوري”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الطراونة، تأكيده “ضرورة الدفع بخطوات التعاون إلى الأمام”، مشيرًا إلى أنه “لا مصلحة لأي طرف بسوريا مفككة، ممزقة، يرتع فيها الإرهابيون وقوى التدخل الخارجي”.

من جهته، أكد السكيف تطلع بلاده إلى “تعزيز العلاقات الأردنية السورية في المجالات كافة”، مشيرًا إلى أن “دعوة رئيس مجلس الشعب السوري لها مدلولات سياسية، وهي آفاق ستجد تلبية من الطرف السوري”.

وكانت عضوية سوريا في الجامعة العربية علقت مع بداية النزاع في هذا البلد في 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة، وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة.

والجدل قائم حاليًا بشأن عودة سوريا، خصوصًا بعدما رجحت كفة القوات التابعة للنظام على الأرض، مع استعادتها مناطق كبيرة من المسلحين والمعارضين.

ودعا العراق ولبنان وتونس إلى عودة سوريا للجامعة العربية. كما أعادت الإمارات في كانون الأول/ ديسمبر 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.

وتوجه وفد فني أردني، الأربعاء، إلى دمشق؛ لبحث إمكانية إعادة استخدام المجال الجوي السوري من قبل شركات طيران أردنية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأسبوع الماضي، تعيين قائم بالأعمال جديد، برتبة مستشار في سفارة المملكة لدى سوريا.

والأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا، عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.

وكان البلدان أعادا فتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بينهما، في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.