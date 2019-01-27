مخالفًا القوى السياسية.. بارزاني: يجب إبقاء القوات الأمريكية في العراق

شدَّد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الأحد، على ضرورة إبقاء القوات الأمريكية داخل البلاد، مخالفًا بذلك غالبية القوى السياسية في العراق التي تطالب بانسحاب أمريكي كامل.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في أربيل شمال العراق، إن “وجود القوات الأمريكية في العراق، ضروري لمساعدة القوات الأمنية طالما بقي تنظيم داعش في البلاد”، مبيّنًا أن “داعش خلَّف العديد من الشهداء في صفوف قوات البيشمركة والحشد الشعبي، وهو عدو لنا جميعًا، لكنَّ خطره خفَّ الآن بسبب التعاون الأمني بين بغداد وأربيل”.

وتابع رئيس حكومة إقليم كردستان، “قطعنا شوطًا كبيرًا في مباحثاتنا مع الحكومة العراقية، وهناك تعاون وثيق خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية لمحاربة داعش”.

وتحاول كتل سياسية عراقية مقرَّبة من إيران، استثمار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ سحب قواته من سوريا، لتجديد المطالبة بجدولة انسحاب القوات الأجنبية، وفي مقدمتها الأمريكية من العراق، وسط مخاوف جهات سياسية أخرى ومواطنين من زيادة النفوذ الإيراني، في حال انسحبت أمريكا بشكل نهائي من البلاد، وفْقَ مراقبين.

يذكر أن الولايات المتحدة، قد حذَّرت في وقت سابق، من خطورة إقدام العراق على تشريع أيّ قانون برلماني يجبر القوات الأجنبية على الخروج من البلد، مؤكدة أن هكذا قرارات من شأنها التسبُّب بأضرار بالغة لدى الطرفين.