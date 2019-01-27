قتيلان و 4 جرحى في تفجير عبوة ناسفة شمالي العراق

قال مصدر أمني، إن عنصرين من القوات العراقية قتلا، اليوم الأحد، جراء تفجير عبوة ناسفة جنوبي مدينة “الشرقاط” في محافظة “صلاح الدين” شمالي البلاد.

وأوضح الملازم في شرطة “صلاح الدين” نعمان الجبوري، أن عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب طريق جنوبي مدينة “الشرقاط” شمالي صلاح الدين، انفجرت بسيارة للقوات الأمنية.

وأضاف الجبوري، أن التفجير خلف قتيلين وأربعة جرحى من القوات الأمنية كحصيلة أولية.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن الجبوري اتهم مسلحي تنظيم “داعش” بالوقوف وراءه.

وأعلنت بغداد، في كانون أول/ ديسمبر 2017، النصر على “داعش” واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق.

وخلال قتالها ضد “داعش”، لمدة 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.

ولايزال عناصر من تنظيم “داعش” يشكلون خلايا نائمة، يشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية في شمالي وغربي البلاد.