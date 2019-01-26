استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني، وإصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولة اقتحامهم لقرية المغير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين الذين يقطنون قرية المغير، والمستوطنين الذين حاولوا اقتحام القرية برفقة الجيش الإسرائيلي، أدت إلى استشهاد المواطن حمدي نعسان، وإصابة آخرين.

وذكرت المصادر، أن أهالي القرية أطلقوا مناشدات إلى القرى المجاورة؛ لمساعدتهم بمواجهة المستوطنين والجيش، في حين توجه عشرات الفلسطينيين للتصدي لاقتحامهم.

وفي السياق ذاته، قالت حركة “فتح”، إن الجيش الإسرائيلي يمهد للمستوطنين بل ويساندهم في اقتحام قرى ومدن الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، أن حركته “ستساند الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاستيطانية، وستقف معه للتصدي لهذا الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل اقتحاماته لقرى ومدن الضفة الغربية”.

وطالب أبو سيف، المجتمع الدولي بـ”إلزام إسرائيل بلجم مستوطنيها ومنعهم من ممارسة الاقتحامات المتكررة لمدن وقرى الضفة الغربية تحت غطاء الجيش الإسرائيلي”.