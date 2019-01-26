الوقف الشيعي يستولي على أملاك السُّنة في نينوى بالعراق

كشف مدير الوقف السُّني في نينوى شمال العراق أبوبكر كنعان، السبت، عن استيلاء ديوان الوقف الشيعي على أملاك الوقف السُّني بشكل غير قانوني في المحافظة، مناشدًا الحكومة التدخل لوقف هذا الاستيلاء.

وقال كنعان، في رسالة حملت عنوان “نداء عاجل”، موجهة إلى محافظ نينوى:”تم الاستيلاء على أراضي الوقف السُّني والتي فيها سندات ثبوتية بعائديتها للوقف السُّني من قبل الجهات والأسماء المذكورة في الصورة أدناه، العائدة لوقف النبي شيت -عليه السلام-، وهو وقف مضبوط، وهذه المرة الثانية بعد أرض النبي يونس -عليه السلام-، لذلك نرجو وضع حد لهذه الأسماء التي تستغل الوضع، وتستولي على أراضي الوقف السُّني، وتغش أهالي نينوى بأن يستثمروها، وملكيتها لا تعود لهم، وإعادتها للجهة المستملكة”.

وأضاف مدير الوقف السُّني في نينوى:”نوجه هذا النداء أيضًا إلى رئيس ديوان الوقف السُّني، ورئيس ديوان الوقف الشيعي، ورئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق، ورئيس وأعضاء مجلس محافظة نينوى، وقائد عمليات نينوى، للتدخل من أجل وضع حدٍ لهذه التصرفات التي تفتح أبواب الطائفية والاختلاف، ونحن اليوم بأمس الحاجة لوحدة الصف، ومنع أي شخص أو جهة تبغي تفكيك هذا الانسجام، فلنكن يدًا تبني نينوى، ويدًا تضرب من يريد بها السوء”.

وختم كنعان رسالته بقوله:”إلى أهلي في نينوى، أرجو الانتباه لهذه الأمور، وعدم السماح لأي مسميات باستغلالكم بشكل مخالف للقوانين”.

وأثار استحواذ ديوان الوقف الشيعي على أملاك الوقف السُّني، غضبًا شعبيًا من قِبل أهالي نينوى، فيما دعوا الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل من أجل إيقاف الاستحواذ على الأراضي الأهلية أو الحكومية من قبل جهات متنفذة تستغل قوة السلاح من قِبل بعض الميليشيات المسلحة.