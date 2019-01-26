البرلمان العراقي يُنهي فصله التشريعي الأول

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، تعطيل جلسات وأعمال المجلس بسبب نهاية الفصل التشريعي الأول للدورة النيابية الرابعة.

وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي، في بيان صحفي:”اليوم السبت الموافق 26 كانون الثاني/يناير، هو نهاية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة النيابية الرابعة”.

ودعا “النواب إلى الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي من خلال تواجدهم في مكاتب مجلس النواب في المحافظات، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر، والتعرف على احتياجاتهم”.

لا إنجازات

من جهته، قال النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار علي البديري، لـ “إرم نيوز” إن “البرلمان العراقي طيلة الفترة الماضية لم يقدم أيَّ إنجاز يذكر، ولم يستطع استكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي، بسبب الخلافات، والصراعات السياسية”.

وبين البديري أنه “طيلة الفترة الماضية لم يقر البرلمان أيًا من القوانين المهمة، ولم يستطع أن يُسميَ رؤساء اللجان البرلمانية، فالمجلس كان شبه معطل ومشلول بسبب بعض القوى السياسية، وعمله في الفصل التشريعي انتهى دون أي إنجازات تذكر”.

وشهدت جلسات مجلس النواب العراقي، خلال الفترة الماضية الكثير من الصراعات السياسية، والمشادات الكلامية بين بعض النواب، بسبب أزمة تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة، ورفض بعض المرشحين للوزارات، وفرض شخصيات معينة لمناصب محددة.