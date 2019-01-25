مستوطنون يهاجمون منزلاً فلسطينياً في الخليل

هاجم عددٌ من المستوطنين، منزلا فلسطينياً، بالقرب من مسجد الحرم الإبراهيمي، في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وسط حماية عناصر من الجيش الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن مجموعة من المواطنين أصيبوا بينهم طفل عمره عشر سنوات، أصيبوا أثناء اعتداءات المستوطنين عليهم، بالضرب المبرح، تحت حماية الجيش وعناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وتابعت المصادر، أن المستوطنين اعتدوا على المنزل الفلسطيني، في حي واد الحصين شرق المسجد الابراهيمي والمتاخم لمستوطنة “كريات اربع”، مضيفةً أن مستوطني “كريات اربع” هاجموا المنزل، لإجبار أهله على الرحيل بهدف استخدام منزلهم والمنطقة كشارع للوصول الى المسجد الابراهيمي والبؤر الاستيطانية في قلب الخليل.

وفي وقت سابق، أصيب مواطنان أحدهما بالرأس، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقالت مصادر طبية، أن مواطنين أصيبا، أحدهما بشظايا رصاص “التوتو” في الرأس، والآخر بالرصاص الحي في قدمه، نقلا إلى المستشفيات، إضافة لإصابة آخرين بالاختناق.

وتشهد الضفة الغربية، اقتحامات متكررة للجيش الإسرائيلي واعتداءات متواصلة من المستوطنين، في مناطق متفرقة.