لافروف: “اتفاق أضنة” بين تركيا وسوريا لايزال ساريًا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، على أن بلاده تعتبر “اتفاق أضنة” المبرم بين أنقرة ودمشق، عام 1998، “لا يزال ساريا”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط.

وقال الوزير الروسي، إن “جوهر الاتفاق يتمثل في تبديد المخاوف الأمنية لتركيا”.

وأضاف: “وافقت الإدارة السورية على إبرام هذه الاتفاقية، وتحملت التزامات محددة، نفترض أن الاتفاق لا يزال ساري المفعول. كما أفهم، فإن الدول الأطراف فيه (تركيا وسوريا) تعتقد هذا أيضا”.

وأوضح أن موسكو وأنقرة مهتمتان باستعادة سوريا لسيادتها ووحدة أراضيها.

واستطرد “شركاؤنا الأتراك أكدوا مرة أخرى دون قيد أو شرط، على أننا جميعا مهتمون باستعادة سوريا للسيادة ووحدة أراضيها بشكل كامل”.

وأشار إلى توافق رئيس بلاده فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أرودغان، مرة أخرى، بخصوص الموضوع المذكور خلال اجتماعهما بموسكو، الأربعاء الماضي.