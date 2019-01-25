حكومة كردستان العراق تعلن تحرير ثلاثة إيزيديين مختطفين منذ 2014‎

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الجمعة، تحرير ثلاثة إيزيديين كان تنظيم “داعش” قد اختطفهم صيف 2014 من قضاء سنجار بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

وقال حسين قائيدي، مدير مكتب “إنقاذ المختطفين” التابع لحكومة الإقليم، في بيان، إن “مكتبه تمكن من تحرير ثلاثة إيزيديين من سوريا، أحدهم يبلغ 17 عامًا، والثاني 20 عامًا، والثالث 11 عامًا”، وفق الأناضول.

وأضاف أن “الثلاثة وصلوا، الجمعة، إلى الإقليم، وأنهم صاروا بصحبة ذويهم في مخيمات النازحين”، في حين لم يوضح ملابسات تحرير المختطفين الثلاثة من سوريا، وكيفية وصولهم إلى الإقليم، واكتفى بالقول: إن “العملية تمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الإقليم”.

وأشار قائيدي إلى أن مكتبه “أنقذ، منذ آب/أغسطس 2014 وحتى اليوم، 3345 من كلا الجنسين، من مجموع 6417 من المختطفين الأيزيديين”، مضيفًا أن “العملية متواصلة”.

ويُعتقد أن المكتب يعمل مع عشرات الوسطاء السريين، الذين يدفعون فدى مالية كبيرة لتحرير الرهائن الإيزيديين لدى تنظيم “داعش”.

وكان التنظيم قد اختطف آلاف الإيزيديين خلال اجتياح معقلهم قضاء سنجار شمالي العراق صيف 2014، واقتادهم إلى مناطق سيطرته في سوريا والعراق.

والإيزيديون مجموعة دينية، يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل ومنطقة جبال سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق، ويقدر عددهم بنحو 600 ألف نسمة، وتعيش مجموعات أصغر في تركيا، وسوريا، وإيران، وجورجيا، وأرمينيا.