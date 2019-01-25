زيارة مرتقبة للرئيس السوداني إلى الكويت

أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، عن زيارة مرتقبة للرئيس عمر البشير إلى دولة الكويت.

وقال وزير الإعلام، بشارة جمعة، المتحدث باسم الحكومة: إن “الزيارة تأتي في إطار جولة للبشير إلى عدة دول عربية استهلها الأسبوع الماضي بزيارة قطر”، وفقًا للمركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة.

وأوضح أن زيارة البشير إلى الكويت، دون تحديد زمنها، “تأتي في إطار التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية والعربية خاصة القضايا التي تهم المنطقة”، مبينًا أن “البشير سيناقش في زيارته العلاقات الثنائية بين البلدين والمبادرة الكويتية لحل الأزمة الخليجية”.

والثلاثاء الماضي، أجرى البشير زيارة إلى قطر استغرقت يومين، هي الأولى له خارجيًا منذ بدء موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والمطالبة برحيله، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا رئيس تحالف “نداء السودان” المعارض وزعيم “حزب الأمة” المعارض الصادق المهدي، إلى رحيل النظام وتشكيل حكومة انتقالية، مطالبًا قوات الأمن بـ”عدم الانجرار إلى سفك دماء المتظاهرين”.