استشهاد فلسطيني وإصابة 22 آخرين برصاص الاحتلال شرق غزة

استشهد فلسطيني وأصيب 22 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع “استشهاد المواطن إيهاب عطالله حسين عابد (25 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح جنوب غزة”.

وأكدت الوزارة، “إصابة 22 مواطنًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ44 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة”، مشيرة إلى أنّ “قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف بقنبلة غاز”.

وأصيب صحفي بقنبلة غاز بالقدم، أطلقها جنود جيش الاحتلال تجاهه خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة شرق مخيم البريج.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد عصر يوم الجمعة، نقطة طبية بقنابل الغاز في خزاعة جنوب قطاع غزة، في وقت يتوافد المواطنون للمشاركة في الجمعة الـ44 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

وفي سياق آخر حذرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، من أنّ استمرار مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في كسر الحصار عن قطاع غزة سيفتـح الباب أمام تصعيد كبير سيذوق خلاله الاحتلال ومستوطنو غلاف غزة الألم والمعاناة.

وحمّلت الهيئة خلال المؤتمر الختامي للجمعة 44 من مسيرات العودة، “الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن استمراره في المماطلة في كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة”.

وطالبت الهيئة “الشقيقة مصر وكل الوسطاء الدوليين التدخل قبل فوات الآوان”، مؤكدة أنّ “شعبنا قادر على تحويل هذه الغمة إلى ضغط كبير في وجه الاحتلال”.

ودعت الهيئة إلى المشاركة الواسعة في الجمعة القادمة من مسيرات العودة بعنوان:” أسرانا ليسوا وحدهم” لدعم إسناد الأسرى في سجون الاحتلال.