تقرير: إسرائيل تنشر صواريخ دفاع جوي في تل أبيب تحسبًا لهجوم إيراني

قال تقرير لموقع “ديبكا” العبري نقلًا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، إن جيش الاحتلال نشر بطاريات صواريخ دفاع جوي في منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل، تحسبًا لهجوم صاروخي إيراني في أعقاب الغارات التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية على أهداف إيرانية وسورية قرب دمشق هذا الأسبوع.

وأبلغت المصادر موقع “ديبكا” العسكري الإسرائيلي، أن إيران تخطط للقيام بهجوم صاروخي على إسرائيل، بعد أن قررت القيادة في طهران، أن إطلاق صاروخ “فاتح 110” على مواقع إسرائيلية في الجولان، لا يعتبر ردًّا مناسبًا.

وقال الموقع في تقرير نشره، أمس الخميس: “تشير التصريحات من طهران ودمشق خلال الساعات الأخيرة أن إيران قررت القيام برد قوي على الغارات الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي، ضد أهداف تابعة لهما في دمشق وجنوبها”.

وأضاف: “يعتقد المسؤولون في طهران بأن إطلاق صاروخ فاتح 110 على الجولان والذي تم إسقاطه من قبل منظومة القبة الحديدية لم يكن ردًّا مناسبًا على تلك الغارات، وأن إسرائيل تستحق عقابًا أكبر وأعنف”.

كما لفت الموقع إلى تهديدات مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، بأن دمشق قد تستهدف مطار بن غوريون في تل أبيب في حال قيام إسرائيل بمزيد من الغارات.

وأشار التقرير، إلى أن إسرائيل أخذت هذه التهديدات على محمل الجد، وتعتقد بأن إيران ستشارك بهذه الضربات، بالإضافة إلى خطتها لإشعال منطقة قطاع غزة للتشتيت من أجل فتح جبهتين.

وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي، اعتمادًا على تلك التقديرات نشر بطاريات صواريخ القبة الحديدية في منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل وبطاريات أخرى شمال غزة قرب أشدود.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في تشغيل تلك البطاريات.